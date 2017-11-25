 Kasımpaşa'nın konuğu Atiker Konyaspor – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'nın konuğu

    <a href="/index/kasimpasa?id=91664f93-a7d3-4052-95e0-36ea5596dc56" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'nın konuğu <a href="/index/atiker-konyaspor?id=abb7cffc-f7ad-4492-ab9d-30c13c2f7def" class="" rel="tag">Atiker Konyaspor</a>

    , Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlı ekip, Konya temsilcisine karşı galip gelerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, maçı öncesinde topladığı 15 puanla 12. sırada bulunuyor.

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında sahasında Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kalan Mehmet Özdilek yönetimindeki ise 11 puanla 15. sırada yer alıyor.

    ile arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nın konuğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.