Kasımpaşa'nın konuğu Atiker Konyaspor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlı ekip, Konya temsilcisine karşı galip gelerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Atiker Konyaspor maçı öncesinde topladığı 15 puanla 12. sırada bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında sahasında Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kalan Mehmet Özdilek yönetimindeki Atiker Konyaspor ise 11 puanla 15. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:16
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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