 Kasımpaşa, Karabük deplasmanında – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , Karabük deplasmanında

    Kasımpaşa, Karabük deplasmanında

    , Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

    Ligde oynadığı son 2 müsabakadan 4 puanla ayrılan lacivert-beyazlılar, Kardemir Karabükspor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki , ligde geride kalan 11 haftada 12 puan topladı.

    Tony Popovic yönetimindeki Kardemir Karabükspor'un ise 8 puanı bulunuyor.

    Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa, Karabük deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.