Kasımpaşa, Karabük deplasmanında
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 2 müsabakadan 4 puanla ayrılan lacivert-beyazlılar, Kardemir Karabükspor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan 11 haftada 12 puan topladı.
Tony Popovic yönetimindeki Kardemir Karabükspor'un ise 8 puanı bulunuyor.
Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:53
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
Kasımpaşa, Karabük deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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