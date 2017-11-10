 Trezequet ve Ceyhun’a 3 maç – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Trezequet ve Ceyhun’a 3 maç

    Trezequet ve Ceyhun’a 3 maç
    PFDK, Kardemir Karabük'ten Ceyhun ve Kasımpaşa'dan Trezeguet'e 3, Göztepe'den Leo'ya 2 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca Göztepe'ye Beşiktaş karşılaşmasında çıkan saha olayları ve küfürlü pankart için toplam 45 bin TL para cezası keserken, çeşitli tribünlerdeki seyircilerin elektronik biletlerine bloke getirdi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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