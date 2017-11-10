Trezequet ve Ceyhun’a 3 maç

PFDK, Kardemir Karabük'ten Ceyhun ve Kasımpaşa'dan Trezeguet'e 3, Göztepe'den Leo'ya 2 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca Göztepe'ye Beşiktaş karşılaşmasında çıkan saha olayları ve küfürlü pankart için toplam 45 bin TL para cezası keserken, çeşitli tribünlerdeki seyircilerin elektronik biletlerine bloke getirdi.