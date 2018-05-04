Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor maçına hazır
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, teknik çalışma yaptı.
Antrenman, pas ve şut çalışmasıyla son buldu
Uzun süredir sakat olan Marius Alexe'nin katılmadığı idmanda, tedavileri devam eden Ferhat Görgülü, Olafur Skulason, Adam Stahl ve Osman Çelik takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını tamamlayarak Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.
Karabük ekibinde, Alexe, Ferhat Görgülü, Stahl ve Osman Çelik, Atiker Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
- 4.5.2018 18:48
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serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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