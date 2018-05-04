Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor maçına hazır – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    <a href="/index/kardemir-karabukspor?id=11abcf39-9126-4e5f-ba2d-842a7ec38e0e" class="" rel="tag">Kardemir Karabükspor</a>, <a href="/index/atiker-konyaspor?id=abb7cffc-f7ad-4492-ab9d-30c13c2f7def" class="" rel="tag">Atiker Konyaspor</a> maçına hazır

    , 'in 32. haftasında yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

    , 'in 32. haftasında yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

    Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, teknik çalışma yaptı.

    Antrenman, pas ve şut çalışmasıyla son buldu

    Uzun süredir sakat olan Marius Alexe'nin katılmadığı idmanda, tedavileri devam eden , Olafur Skulason, Adam Stahl ve takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını tamamlayarak Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.

    Karabük ekibinde, Alexe, , Stahl ve , karşısında forma giyemeyecek.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında saat 16.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

    1. 4.5.2018 18:48
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