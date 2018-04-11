Karabükspor'da yolsuzluk iddiası soruşturması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kulübün eski üst yöneticisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kulübün bir önceki yönetiminin, "yolsuzluk" yapıldığı iddiasıyla başvuruda bulunması üzerine yapılan incelemelerin ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla kulübün eski üst yöneticisi H.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Karabük Adliyesi'ne getirilen H.A'nın savcılık sorgusu sürüyor.
Kardemir Karabükspor'da kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin 6 Kasım 2017'de istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınmış, 3 defa çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul, 4'üncüde yapılabilmiş ve başkanlığa 11 Aralık 2017'de Ziya Ünsal seçilmişti.
Genel kurulda, Hikmet Ferudun Tankut ve yönetimi ibra edilmeyince yeni yönetim tarafından "yolsuzluk" yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve üst yönetici H.A'nın görevine son verilmişti.
Daha sonra Ünsal ve ekibi de olağanüstü genel kurul kararı almış ve bir daha aday olmamıştı. 21 Şubat'ta yapılan olağanüstü genel kurulda ise bu defa başkanlığa Mehmet Aytekin seçilmişti.
Öte yandan hem sportif hem de ekonomik açıdan zor günler geçiren kırmızı-mavili takımın, bu sezon ligin bitimine 6 hafta kala bir alt lige düşmesi de kesinleşmişti.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:39
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 5
Yorum
TsKlüp geç bu işleri yaaa..bayernden 5 ye daha yapacak işi varmış hadi ordan..
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Esteban döndü Kucka tarz yaptı
Toplam 1
Yorum
Çepnioğlu kucka gitsin zagrebte oynasın. kendini iniesta filan zannediyor.
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan A kalite sağ açık
Toplam 8
Yorum
xxlbaşkan sözleşmesi bitiyor olması.cazip kılyor elde parada olmayınca..ben herşeye rağmen NARSİNGİ TERCİH EDERİM SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANABİLİR
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