Karabükspor, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Sakatlığı bulunan Marıus Alexe, Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:21
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
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Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
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Bakan Osman Aşkın Bak'dan önemli açıklamalar
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Whisperer Bu yasa da Aziz Yıldırım'ın yıllardır söylediği bir şeydi. Şu adamı zamanında dinleseniz, 3 Temmuz'ları 15 Temmuz'lar da izlemezdi ya, neyse
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Kapakcı Keşke Aday olmasaydın Ağaoğlu,şehiri araplara satanlar takımıda araplara satsak kurtulsak diyor bu taraftara şehirde takımda ağır geliyor
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