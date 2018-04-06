Karabükspor, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı

    Karabükspor, <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.

    , 'in 28. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda mücadele edeceği maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Çamlık Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik direktör yönetiminde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda, düz koşu ve 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Son bölümde kırmızı-mavili futbolcular, streching ile çalışmayı tamamladı.

    Sakatlığı bulunan Marıus Alexe, maçı kadrosunda yer almayacak.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:21
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