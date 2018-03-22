Karaman Karabük’te – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
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    Karaman ’te

    Karaman Karabük’te
    'in dibine demir atan K.Karabükspor, Trabzonsporlu eski yıldız futbolcu 'ı teknik direktörlüğe getirdi. Mevcut çalıştırıcı Levent Açıkgöz'ü genel menajerliğe getiren ekibinde Karaman'la 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı. 51 yaşındaki tecrübeli hoca, son olarak geçen sezon Ş.Urfa'yı çalıştırmıştı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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