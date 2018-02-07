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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Karabükspor’a moral desteği

    Karabükspor’a moral desteği

    Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışması yapan kırmızı-mavili futbolcular, idmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdirdi.

    Kulüp başkanı Ziya Ünsal, futbol şube sorumlusu Bülent Toraman ve hukuk müşaviri da takip ettiği idman sonrası Karabük Atatürk Ortaokulu öğrencileri kırmızı- mavili ekibe destek vererek baklava ikramında bulundu.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:21
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