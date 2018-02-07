Karabükspor’a moral desteği
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp başkanı Ziya Ünsal, futbol şube sorumlusu Bülent Toraman ve hukuk müşaviri Hakan Yılmaz da takip ettiği idman sonrası Karabük Atatürk Ortaokulu öğrencileri kırmızı- mavili ekibe destek vererek baklava ikramında bulundu.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:21
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''Şampiyonluğu hak ediyoruz''
Toplam 3
Yorum
UltrAslan basaksehir macinda hat trick bekliyorum senden hadi bakalim Fernandao.
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Giuliano ateşle oynuyor!
Toplam 3
Yorum
ya galibiyet ya da Ali Koc baskan basaksehir macinda oynamali kesin cünkü golü ondan bekliyorum.Fb bu maci kaybederse 8 puan geride kalir ki is biter.
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‘Kollama’ diye bir şey olmaz
Toplam 1
Yorum
nejat olgun Anlaşılan sen de bunama belirtileri göstermeye başlamışsın sayın Şen
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