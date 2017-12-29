Ünsal, yaptığı açıklamada, ligin ilk devresinin takımları için çok zor geçtiğini bildirdi.

Yönetime bu zorlukları aşmak için geldiklerini ve arkalarında bütün Karabük'ün olduğunu vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu:

"İlk yarıyı artık geride bıraktık. Şimdi önümüze bakma zamanı. Zor süreçten geçiyoruz evet ama Karabük bunu aşacaktır. Karabük'ün yeri Süper Lig'dir. Bu ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Ligin ikinci yarısına Antalya'da kamp yaparak hazırlanacağız ve bu zaman zarfında transfer çalışmalarını da buna paralel yürüteceğiz. Öncelikle takımda şu anda bulunan mevcut oyuncularımızla görüşmelerimiz devam ediyor."

Başkan Ünsal, gidenler ve kalanlar olacağını, gidenlerin yerine ve teknik ekibin istediğine göre bazı mevkilere transfer yapmaya gayret edeceklerini belirterek, ligin ikinci yarısında daha iyi bir Kardemir Karabükspor olacağını kaydetti.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ilk devresini 9 puanla son sırada tamamladı.