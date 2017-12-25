 3 puan kaçtı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    3 puan kaçtı

    3 puan kaçtı
    Karabükspor kritik önemdeki Trabzonspor maçından 1 puanla ayrıldı, hocası Levent Açıkgöz üzüldü. Açıkgöz "Kısıtlı kadromuzla mücadele ediyoruz. Yediğimiz gole kadar Trabzonspor'a pozisyon vermedik. Attığımız golden sonra basit bir gol yedik. Kazansaydık, ligin 2. yarısına daha mutlu girecektik" dedi. Açıkgöz ligde kalacaklarını ifade etti
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 puan kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN