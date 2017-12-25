3 puan kaçtı

Karabükspor kritik önemdeki Trabzonspor maçından 1 puanla ayrıldı, hocası Levent Açıkgöz üzüldü. Açıkgöz "Kısıtlı kadromuzla mücadele ediyoruz. Yediğimiz gole kadar Trabzonspor'a pozisyon vermedik. Attığımız golden sonra basit bir gol yedik. Kazansaydık, ligin 2. yarısına daha mutlu girecektik" dedi. Açıkgöz ligde kalacaklarını ifade etti