 Karabük umutlu – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Karabük umutlu

    Karabük umutlu
    Ligde 8'de sıfırla dibe demir atan Karabük, Trabzon karşısında şanssızlığını kırmak istiyor. Yönetici Ahmet Gölbek, "Karadeniz derbisinden galibiyetle çıkmayı hedefliyoruz. 8 maçtır galibiyet alamasak da şanssızlığımızı kırmak istiyoruz" dedi.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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