Karabükspor yönetiminde görev dağılımı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ziya Ünsal başkanlığında toplanan yönetim kurulunda, görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

Görev dağılımıyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda başkanlığa Ziya Ünsal, asbaşkanlığa Gökalp Büyükbektaş, asbaşkan ve mali işler sorumluluğuna Ahmet Soykök, asbaşkan, idari ve basın sorumluluğuna Ahmet Gölbek, genel sekreterliğe Ünal Özdemir, profesyonel futbol şube sorumluluğuna Bülent Toraman, amatör futbol şube sorumluluğuna Yaşar Biçer, hukuk müşavi·rliği ve salon sporları şube sorumluluğuna Hakan Yılmaz, idari işler sorumluluğuna Doğukan Baylan, mali işler sorumluluğuna İsmail Çelen, tesi·sler sorumluluğuna Ulvi Üngören getirildi. Burak Toker ve Ali Tekin ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak."