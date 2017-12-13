 Karabükspor yönetiminde görev dağılımı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Karabükspor yönetiminde görev dağılımı

    Karabükspor yönetiminde görev dağılımı

    Kardemir Karabükspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunda, görev dağılımı yapıldı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ziya Ünsal başkanlığında toplanan yönetim kurulunda, görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

    Görev dağılımıyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Toplantıda başkanlığa Ziya Ünsal, asbaşkanlığa Gökalp Büyükbektaş, asbaşkan ve mali işler sorumluluğuna Ahmet Soykök, asbaşkan, idari ve basın sorumluluğuna Ahmet Gölbek, genel sekreterliğe Ünal Özdemir, profesyonel futbol şube sorumluluğuna Bülent Toraman, amatör futbol şube sorumluluğuna Yaşar Biçer, hukuk müşavi·rliği ve salon sporları şube sorumluluğuna Hakan Yılmaz, idari işler sorumluluğuna Doğukan Baylan, mali işler sorumluluğuna İsmail Çelen, tesi·sler sorumluluğuna Ulvi Üngören getirildi. Burak Toker ve Ali Tekin ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak."

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:57
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