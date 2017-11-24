Ünsal gözetmenlik yapacak
Yönetim kurulunun istifa etmesi sonucu 4 Aralık’ta planlanan olağanüstü genel kurula kadar Kardemir Karabükspor’un işleyişinin devam etmesi adına eski yöneticilerden iş adamı Ziya Ünsal gözetmenlik yapacak.
Daha önce kulüpte asbaşkanlık ve basın sözcülüğü görevinden bulunan iş adamı Ziya Ünsal, kulübün içinde bulunduğu durumun geçici olduğunu ve bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatılması adına kendisinin kongre sürecine kadar kulübe gözetmenlik yapacağını belirtti.
Ünsal, kongre takvimine kadar kulübü yalnız bırakmamak ve hem futbolculara hem de piyasaya olan borçların aksatılmadan düzenli bir şekilde yapabilmek adına bir nevi gözetmenlik yapacağını kaydederek, "Başta Karabük valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı'mızın telkin ve tavsiyeleri ile ortak fikrin sonucu geçici olarak böyle bir yol planı belirlenmiş. Kongre takviminin 4 Aralık tarihine ertelenmesi nedeniyle arada yaşanan boşluğun sağlıklı bir şekilde atlatmak adına kulübün ödeme noktasındaki dengelerin sağlanması ve işleyişini kontrol etmek adına böyle bir karar alınmış. Bu noktada Kardemir Karabükspor'un önümüzdeki süreçte de devamını sağlamak, işleyişini devam ettirmek ve başarılara imza atması adına birlik ve beraberliğin oluşturulmasına şahsım olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Herkesin takım için katkı vermesi memnuniyet verici. Çoğunluk sağlanması takdirinde 4 Aralık'ta sağlanmadığı takdirde 11 Aralık'ta yenilecek olan kongrede oluşacak yeni yönetim ile yaşanan sıkıntıların giderilerek Karabükspor'un Süper Lig'de eskiden olduğu gibi yoluna yeniden devam edeceğini ümit ediyorum" dedi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:37
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
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