Kardemir Karabükspor'a "geçici" başkan
Yönetim kurulu bir süre önce istifa eden Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da, 4 Aralık'ta planlanan olağanüstü genel kurula kadar kulüp başkanlığını, eski yöneticilerden iş adamı Ziya Ünsal'ın yapacağı bildirildi.
Kardemir Karabükspor Kulübü İdari İşler Direktörü Nurhan Barışkan, kulübün içinde bulunduğu durumun geçici olduğunu söyledi.
Bu durumu atlatmak için mücadele verildiğini anlatan Barışkan, "Kentimizin kanaat önderlerinden iş adamı, eski yöneticilerimizden Ziya Ünsal, 4 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulumuza kadar kulübe başkanlık yapacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Sportif başarısızlığın yanı sıra yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerine Kardemir Karabükspor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmış, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri istifa etmişti. 13 Kasım'daki olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için 20 Kasım'a ertelenmiş, o tarihte de yeterli katılım olmadığı için toplantının 4 Aralık'ta yapılması kararlaştırılmıştı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:39
-
Messi, City’ye
Toplam 3
Yorum
Messi 400 mil. Euro ya M.city gider yıllık 30 mil euro imza parası , aynı etkili futbolunu orada da gösterir çünkü o dünyanın en iyisi nokta.
-
Muslera’ya ağır fatura!
Toplam 1
Yorum
salih muslera yantoplara hiç çıkmıyor aslında çok abartılıyor orta bir kaleci.
-
Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 12
Yorum
Kıl Bu ne yaa..>Akılları sıra espri mi yapmışlar yada kapak ..utanmazlar..
Kardemir Karabükspor'a "geçici" başkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.