Karabükspor’da Antalyaspor hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:25
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Rodallega hakkında suç duyurusu
Toplam 6
Yorum
GAYRETLİ TS. SENİ SEVİYORUM DEMEDİ İSE, O KÜFÜRLERİ, KENDİSİNE KÜFÜR EDİLİRSE ANLASIN DİYE Mİ, KENDİSİ KÜFÜR ETTİĞİNDE ANLASINLAR DİYEMİ ÖĞRENMİŞ?
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Futbolculardan Kocaman eleştiri
Toplam 12
Yorum
taraftar72 hocaya oynayacak hırslı topçular lazım değil ki!!!
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Ne oldu sana!
Toplam 7
Yorum
? Trabzonun çağ dışı futbolu yüzünden kaybetti, tabiki ::)
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