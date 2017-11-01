 Karabükspor’da Antalyaspor hazırlıkları – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Karabükspor’da Antalyaspor hazırlıkları

    Karabükspor’da Antalyaspor hazırlıkları

    Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenmanda sakatlıkları geçen Mustapha ve İshak Doğan, takımla çalışmalara başlarken, sakatlığı bulunan Kerim Zengin ise idmana katılmadı. Kırmızı-mavili ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını akşam yapacağı idman ile sürdürecek.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:25
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