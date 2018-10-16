Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 79-62 mağlup etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 79-62 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Halil Erkoç, Serhat Dülker
Fenerbahçe: Verameyenka 17, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Plum 15, Tuğçe Canıtez 3, Vaughn 10, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 10, Hartley 10, Pelin Derya Bilgiç, Merve Arı
OGM Ormanspor: Dila Aşkın, Nilay Kartaltepe, Ruzickova 8, Henry 8, Copper 19, Damla Gezgin 5, Miray Şahin Yıldırım 9, Gardner 8, Naile Çırak 5, Özge Kavurmacıoğlu
1. Periyot: 30-15
Devre: 49-32
3. Periyot: 73-48
- 15.10.2018 23:09
- Güncelleme: 16.10.2018 01:30
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 79-62 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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