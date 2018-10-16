Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 79-62 mağlup etti – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 79-62 mağlup etti

    Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 79-62 mağlup etti

    'nin ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 79-62 mağlup etti.

    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: İbrahim Altıntaş, Halil Erkoç, Serhat Dülker

    Fenerbahçe: Verameyenka 17, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Plum 15, Tuğçe Canıtez 3, Vaughn 10, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 10, Hartley 10, Pelin Derya Bilgiç, Merve Arı

    OGM Ormanspor: Dila Aşkın, Nilay Kartaltepe, Ruzickova 8, Henry 8, Copper 19, Damla Gezgin 5, Miray Şahin Yıldırım 9, Gardner 8, Naile Çırak 5, Özge Kavurmacıoğlu

    1. Periyot: 30-15

    Devre: 49-32

    3. Periyot: 73-48

    1. 15.10.2018 23:09
    2. Güncelleme: 16.10.2018 01:30
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