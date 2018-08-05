Samsun ekibi, Avustralyalı Nicole Romeo, ABD'li Jacinta Monroe, Litvanyalı Kristina Alminaite ve BOTAŞ'tan Dilara Tongar'ı transfer etti.

Canik Belediyespor Kulübü Başkanı Ekrem Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki 7. sezonlarında da Samsun'u başarıyla temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Takıma 4 önemli basketbolcu transfer ettiklerini ifade eden Altan, şöyle konuştu:

"Bu sene daha önce de takımımızda görev yapmış ve tecrübe olarak kendisini ispatlamış olan Ekin Baş hocamızla anlaştık. Hem ligde başarılı olacak hem de Avrupa'ya oynayacak bir takım için transfer çalışmalarımızı titiz şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda 4 önemli oyuncu ile anlaştık. Yeni transferlerimiz takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun."