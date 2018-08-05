Canik Belediyespor'da 4 transfer – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    'da 4

    Canik Belediyespor'da 4 transfer

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

    ekibi, Avustralyalı Nicole Romeo, ABD'li Jacinta Monroe, Litvanyalı Kristina Alminaite ve BOTAŞ'tan Dilara Tongar'ı etti.

    Kulübü Başkanı Ekrem Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki 7. sezonlarında da Samsun'u başarıyla temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.

    Takıma 4 önemli basketbolcu transfer ettiklerini ifade eden Altan, şöyle konuştu:

    "Bu sene daha önce de takımımızda görev yapmış ve tecrübe olarak kendisini ispatlamış olan Ekin Baş hocamızla anlaştık. Hem ligde başarılı olacak hem de Avrupa'ya oynayacak bir takım için transfer çalışmalarımızı titiz şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda 4 önemli oyuncu ile anlaştık. Yeni transferlerimiz takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun."

    1. 5.8.2018 19:32
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