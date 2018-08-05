Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Samsun ekibi, Avustralyalı Nicole Romeo, ABD'li Jacinta Monroe, Litvanyalı Kristina Alminaite ve BOTAŞ'tan Dilara Tongar'ı transfer etti.
Canik Belediyespor Kulübü Başkanı Ekrem Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki 7. sezonlarında da Samsun'u başarıyla temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.
Takıma 4 önemli basketbolcu transfer ettiklerini ifade eden Altan, şöyle konuştu:
"Bu sene daha önce de takımımızda görev yapmış ve tecrübe olarak kendisini ispatlamış olan Ekin Baş hocamızla anlaştık. Hem ligde başarılı olacak hem de Avrupa'ya oynayacak bir takım için transfer çalışmalarımızı titiz şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda 4 önemli oyuncu ile anlaştık. Yeni transferlerimiz takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun."
- 5.8.2018 19:32
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Toplam 2
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ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
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Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
Canik Belediyespor'da 4 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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