Çukurova Basketbol'da transfer

Çukurova Basketbol, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Senagal asıllı İspanyol oyuncu Astou N'Dour ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen 1994 doğumlu N'Dour'un, 1.96 boyunda olduğu ve pivot pozisyonunda oynadığının aktarıldığı açıklamada, oyuncunun ayrıca Chicago Sky'ın forması giydiği belirtildi.

Açıklamada, N'Dour'un Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Çukurova Basketbol'a büyük katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, oyuncunun 2014 yılında İspanya liginin en değerli oyuncusu seçildiği aktarıldı.