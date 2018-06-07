Çukurova Basketbol'da transfer – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Çukurova 'da transfer

    Çukurova Basketbol'da transfer

    Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi temsilcilerinden Çukurova Basketbol, İspanyol oyuncu Astou N'Dour'u kadrosuna kattı.

    Çukurova , resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Senagal asıllı İspanyol oyuncu Astou N'Dour ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    'de daha önce 'de de forma giyen 1994 doğumlu N'Dour'un, 1.96 boyunda olduğu ve pivot pozisyonunda oynadığının aktarıldığı açıklamada, oyuncunun ayrıca Chicago Sky'ın forması giydiği belirtildi.

    Açıklamada, N'Dour'un Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Çukurova Basketbol'a büyük katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

    Öte yandan, oyuncunun 2014 yılında liginin en değerli oyuncusu seçildiği aktarıldı.

    1. 7.6.2018 12:12
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