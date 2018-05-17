Yakın Doğu eşitledi
Kadınlar Basketbol Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu, Fenerbahçe’yi 68-61’le devirdi. Kuzey Kıbrıs temsilcisi seriyi 1-1’e getirdi. Üçüncü maç 19 Mayıs’ta sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacak.
PLUM'UN YETMEDİ
F.Bahçe, son periyotta daha çok sayı atsa da rakibine 68-61 yenilmekten kurtulamadı. Maçın en skoreri 15 sayıyla Vandersloot oldu. F.Bahçe'de Kelsey Plum'un 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Serinin diğer iki karşılaşması F.Bahçe Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. 3. müsabaka 19 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
- 17.5.2018
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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