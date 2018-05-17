Yakın Doğu eşitledi – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    eşitledi

    Yakın Doğu eşitledi

    final serisi ikinci maçında , ’yi 68-61’le devirdi. Kuzey temsilcisi seriyi 1-1’e getirdi. Üçüncü maç ’ta sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacak.

    final serisi ikinci maçı dün yapıldı. İlk müsabakayı kaybeden Yakın Doğu, ikinci maçta hata yapmadı ve F.Bahçe'yi 68-61'lik skorla yendi. Maça hızlı başlayan temsilcisi, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte rakibini 10 sayıda tutan , farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına 33-32'lik skorla geride girdi. Üçüncü periyotta Yakın Doğu sazı yeniden eline aldı ve son çeyreğe 54-45'lik üstünlükle girdi.

    PLUM'UN YETMEDİ
    F.Bahçe, son periyotta daha çok sayı atsa da rakibine 68-61 yenilmekten kurtulamadı. Maçın en skoreri 15 sayıyla Vandersloot oldu. F.Bahçe'de Kelsey Plum'un 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Serinin diğer iki karşılaşması F.Bahçe Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. 3. müsabaka Cumartesi saat 14.00'te başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak.
    1. 17.5.2018
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