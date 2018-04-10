Galatasaray, şampiyonluk için avantaj peşinde

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde başlayan mücadelesini Avrupa Kupası'nda sürdürdü.

Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, organizasyondan elenerek yoluna Avrupa Kupası'nda devam etti.

Avrupa Kupası'na çeyrek finalden dahil olan Galatasaray, bu turda İtalya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı eleyen sarı-kırmızılı takım, adını finale yazdırdı.

İtalyan ekibi Reyer ise bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nda grup aşamasını namağlup tamamladıktan sonra Saint-Amand ve Good Angels'ı eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Hatay Büyükşehir Belediyespor'a üstünlük sağlayan İtalyan temsilcisi, finalist oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Nisan Çarşamba günü İtalya'da yapılacak.

ÜÇÜNCÜ KUPASI OLACAK

Galatasaray, organizasyonda mutlu sona ulaşması durumunda Türkiye'ye üçüncü Avrupa kupasını getirecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.