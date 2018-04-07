Kadın basketbolunda derbi heyecanı – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Kadın basketbolunda derbi heyecanı

    Kadın basketbolunda derbi heyecanı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki derbi müsabakasında , yarın 'ı ağırlayacak.

    Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

    Derbi maç öncesi ligde 39 puanla 3. sırada bulunurken, ise 32 puanla 8. durumda yer alıyor.

    Normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda 79-67 mağlup etmişti.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:43
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