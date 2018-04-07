Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki derbi müsabakasında Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.
Derbi maç öncesi ligde Fenerbahçe 39 puanla 3. sırada bulunurken, Galatasaray ise 32 puanla 8. durumda yer alıyor.
Normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda 79-67 mağlup etmişti.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:43
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Kadın basketbolunda derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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