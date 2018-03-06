Galatasaray'da hedef yarı final – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da hedef yarı final

    Galatasaray'da hedef yarı final

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda 'nın Spar Citylift Girona ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    Girona şehrindeki Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. 'da oynanan ilk karşılaşmayı 65-62 kaybeden 'ın, yarı finale yükselmesi için rakibini 4 veya daha farklı bir skorla mağlup etmesi gerekiyor.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da hedef yarı final haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN