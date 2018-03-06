Galatasaray'da hedef yarı final

Girona şehrindeki Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 65-62 kaybeden Galatasaray'ın, yarı finale yükselmesi için rakibini 4 veya daha farklı bir skorla mağlup etmesi gerekiyor.