Galatasaray'da hedef yarı final
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Spar Citylift Girona ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Girona şehrindeki Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 65-62 kaybeden Galatasaray'ın, yarı finale yükselmesi için rakibini 4 veya daha farklı bir skorla mağlup etmesi gerekiyor.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:07
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 14
Yorum
yorumsuz Şenol hoca hani onlar FENERBAHÇE'li idi şimdi ne söyliyeceksin
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Josef De Souza: Ne özürü!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ ESAS TAHRİK EDEN SİZLERSİNİZ PEPE, Q7, TOLGAY. TOLGAYDA KENDİNİ ATIYOR ALPER ÜFLESE YIKILACAK BIRAKIN TRAŞI ARTIK KADIKÖYDE GÖRÜŞECEZ
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 6
Yorum
dadaş fenerbahçeli taraftar can derdinde yöneticiler koltuk derdinde taraftar kan ağlarken 20 senede yaptığı ortada yine koltuk mevki peşindeler
Galatasaray'da hedef yarı final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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