Fenerbahçe, Dörtlü Final için sahada – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    , için sahada

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/dortlu-final?id=ba348d29-98c6-4552-9f3f-c658761ad0fb" class="" rel="tag">Dörtlü Final</a> için sahada

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın temsilcisi 'i konuk edecek.

    'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak takımın 'e yükseleceği eşleşmede sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 60-55 kazanmıştı. Seride 1-0 önde bulunan , seyirci avantajını kullanıp rakibini mağlup etmesi durumunda adını 'e yazdıracak. Karşılaşmayı 'in kazanması durumunda ise tur atlayacak takımı 'da 14 Mart Çarşamba günü oynanacak üçüncü karşılaşma belirleyecek.

    , rakibini geçmesi durumunda üst üste 7. kez son dört takım arasına kalacak. Sarı-lacivertli takım, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014'te düzenlenen 'de yer almış ve iki kez ikinci, bir kez de dördüncü olmuştu. Son 3 sezondur düzenlenen Dörtlü Final'e de kalan Fenerbahçe, bu dönemde ise birer kez ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer almıştı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:05
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