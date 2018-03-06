Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 60-55 kazanmıştı. Seride 1-0 önde bulunan Fenerbahçe, seyirci avantajını kullanıp rakibini mağlup etmesi durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Karşılaşmayı Sopron Basket'in kazanması durumunda ise tur atlayacak takımı Macaristan'da 14 Mart Çarşamba günü oynanacak üçüncü karşılaşma belirleyecek.

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda üst üste 7. kez son dört takım arasına kalacak. Sarı-lacivertli takım, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014'te düzenlenen Sekizli Finaller'de yer almış ve iki kez ikinci, bir kez de dördüncü olmuştu. Son 3 sezondur düzenlenen Dörtlü Final'e de kalan Fenerbahçe, bu dönemde ise birer kez ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer almıştı.