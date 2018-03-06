Fenerbahçe, Dörtlü Final için sahada
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.
Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 60-55 kazanmıştı. Seride 1-0 önde bulunan Fenerbahçe, seyirci avantajını kullanıp rakibini mağlup etmesi durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Karşılaşmayı Sopron Basket'in kazanması durumunda ise tur atlayacak takımı Macaristan'da 14 Mart Çarşamba günü oynanacak üçüncü karşılaşma belirleyecek.
Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda üst üste 7. kez son dört takım arasına kalacak. Sarı-lacivertli takım, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014'te düzenlenen Sekizli Finaller'de yer almış ve iki kez ikinci, bir kez de dördüncü olmuştu. Son 3 sezondur düzenlenen Dörtlü Final'e de kalan Fenerbahçe, bu dönemde ise birer kez ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer almıştı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:05
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 14
Yorum
yorumsuz Şenol hoca hani onlar FENERBAHÇE'li idi şimdi ne söyliyeceksin
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Josef De Souza: Ne özürü!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ ESAS TAHRİK EDEN SİZLERSİNİZ PEPE, Q7, TOLGAY. TOLGAYDA KENDİNİ ATIYOR ALPER ÜFLESE YIKILACAK BIRAKIN TRAŞI ARTIK KADIKÖYDE GÖRÜŞECEZ
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 6
Yorum
dadaş fenerbahçeli taraftar can derdinde yöneticiler koltuk derdinde taraftar kan ağlarken 20 senede yaptığı ortada yine koltuk mevki peşindeler
Fenerbahçe, Dörtlü Final için sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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