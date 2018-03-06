Beşiktaş Sompo Japan, avantaj peşinde
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ile yarın karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, TSİ 22.00'de rakibine konuk olacak. Oberfrankenhalle Spor Salonu'nda yapılacak maçta Beşiktaş Sompo Japan, ikinci karşılaşma için avantajlı skor arayacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart Salı günü İstanbul'da yapılacak.
Son 16 turunda rakibini eleyecek ekip, çeyrek finalde mücadele etme hakkı yakalayacak.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:45
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 14
Yorum
yorumsuz Şenol hoca hani onlar FENERBAHÇE'li idi şimdi ne söyliyeceksin
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Josef De Souza: Ne özürü!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ ESAS TAHRİK EDEN SİZLERSİNİZ PEPE, Q7, TOLGAY. TOLGAYDA KENDİNİ ATIYOR ALPER ÜFLESE YIKILACAK BIRAKIN TRAŞI ARTIK KADIKÖYDE GÖRÜŞECEZ
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 6
Yorum
dadaş fenerbahçeli taraftar can derdinde yöneticiler koltuk derdinde taraftar kan ağlarken 20 senede yaptığı ortada yine koltuk mevki peşindeler
Beşiktaş Sompo Japan, avantaj peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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