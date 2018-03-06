Beşiktaş Sompo Japan, avantaj peşinde – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    , avantaj peşinde

    Beşiktaş Sompo Japan, avantaj peşinde

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcisi Medi Bayreuth ile yarın karşı karşıya gelecek.

    Siyah-beyazlı ekip, TSİ 22.00'de rakibine konuk olacak. Oberfrankenhalle Spor Salonu'nda yapılacak maçta , ikinci karşılaşma için avantajlı skor arayacak.

    İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart Salı günü 'da yapılacak.

    Son 16 turunda rakibini eleyecek ekip, çeyrek finalde mücadele etme hakkı yakalayacak.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:45
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