Pınar Karşıyaka'dan Atatürk Evi'ne ziyaret
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi PAOK'la karşılaşacak Pınar Karşıyakalı basketbolcular Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.
Bugünkü PAOK maçı öncesinde şut idmanını PAOK Arena'da gerçekleştiren yeşil-kırmızılı basketbolcular, daha sonra Selanik'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve müze olarak kullanılan Aya Dimitriya Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ne ziyarette bulundu.
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'a basketbolcuların imzaladığı Pınar Karşıyaka forması hediye etti. Öte yandan, Büyükkarcı ile genel menajer Selim Çınar, PAOK Kulübü Başkanı Bane Prelevic'in verdiği yemeğe katıldı.
PAOK ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka TSİ 20.30'da PAOK Arena'da oynanacak.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:31
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 21
Yorum
Ahmet Kartal Takım iyi değil. Dün Halis Özkahya yerine başka biri olsa Medel kırmızı kartla oyun dışındaydı. Bir de penaltı var ki perişan olurduk.
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Bruma'dan G.Saray itirafı geldi
Toplam 3
Yorum
zoppa rodrigues ve feghouli çok iyi birde oraya kasımpaşadan trezeguet katıp rekabeti yukarı çekeriz sinan yasine elveda demenin zamanı geldi!
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Fatih Terim'den dev takas!
Toplam 1
Yorum
geberiklere elveda yeter emre akbaba takası süper olur yasin ve selçuğun yerine trezeguet ve soner aydoğdu cuk olur asamoah ve hızlı bir forvet katarsak takım uçar!
Pınar Karşıyaka'dan Atatürk Evi'ne ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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