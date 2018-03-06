Pınar Karşıyaka'dan Atatürk Evi'ne ziyaret – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'dan 'ne ziyaret

    Pınar Karşıyaka'dan Atatürk Evi'ne ziyaret

    FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam temsilcisi 'la karşılaşacak Pınar Karşıyakalı basketbolcular Müzesi'ni ziyaret etti.

    Bugünkü maçı öncesinde şut idmanını PAOK Arena'da gerçekleştiren yeşil-kırmızılı basketbolcular, daha sonra Selanik'te Büyük Önder 'ün doğduğu ve müze olarak kullanılan Aya Dimitriya Mahallesi'ndeki 'ne ziyarette bulundu.

    Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'a basketbolcuların imzaladığı forması hediye etti. Öte yandan, Büyükkarcı ile genel menajer , PAOK Kulübü Başkanı Bane Prelevic'in verdiği yemeğe katıldı.

    PAOK ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka TSİ 20.30'da PAOK Arena'da oynanacak.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:31
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