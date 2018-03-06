Pınar Karşıyaka'dan Atatürk Evi'ne ziyaret

Bugünkü PAOK maçı öncesinde şut idmanını PAOK Arena'da gerçekleştiren yeşil-kırmızılı basketbolcular, daha sonra Selanik'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve müze olarak kullanılan Aya Dimitriya Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ne ziyarette bulundu.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'a basketbolcuların imzaladığı Pınar Karşıyaka forması hediye etti. Öte yandan, Büyükkarcı ile genel menajer Selim Çınar, PAOK Kulübü Başkanı Bane Prelevic'in verdiği yemeğe katıldı.

PAOK ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka TSİ 20.30'da PAOK Arena'da oynanacak.