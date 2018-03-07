Kartal’ın rakibi Bayreuth – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’ın rakibi Bayreuth

    Kartal’ın rakibi Bayreuth
    FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , bugün kritik bir maça çıkacak. son 16 turu ilk maçında Alman Bayreuth'a konuk olacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak maç 22.00'de başlayacak. G.Saray Kadın Takımı ise 65-62 kaybettiği çeyrek final rövanşında 22.30'da Girona'ya konuk olacak.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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