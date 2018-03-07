Daçka'dan iyi start – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'dan iyi start

    <a href="/index/dacka?id=a035776c-a868-4268-b04e-c675e47e2270" class="" rel="tag">Daçka</a>'dan iyi start

    ULEB ’nda Karadağ temsilcisi Buducnost’u ağırlayan , seride bir 1-0 öne geçti. Cuma günkü rövanşta eşitlik çıkarsa, üçüncü maç ’da olacak

    , Avrupa mesaisini sürdürüyor... ULEB çeyrek final ilk maçında Buducnost VOLİ'yi ağırlayan , rakibini 57-54 yendi. Mücadeleye her iki ekip de top kayıplarıyla başladı. İlk periyodu 16-13 önde geçen , soyunma odasına da 27-26 galip girdi. Üçüncü çeyreğe Johnson ve Wilbekin'in 3'lükleriyle başlayan temsilcimiz, farkı açarak final periyoduna 46-33 üstün girdi. Son çeyreğin lik 6 dakikasında sayı üretemeyen Daçka karşısında Karadağ temsilcisi farkı eritip bitimek 1.5 dakika kala eşitliği sağladı: 52-52. 35 saniye kala Wilbekin'in 3'lüğüyle rahatlayan Daçka maçı 57-54 kazandı. Cuma akşamı Karadağ'da oynanacak maçı da kazanırsa yarı finale yükselecek.

    'Sonuç için mutluyuz'
    Daçka'da başantrenör David Blatt, çok zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını kaydederek şöyle konuştu: Yapmamız gereken her şeyi yapıp, potansiyelimizi sahaya yansıtmalıydık. Ancak bunu sadece maçın son bölümünde ortaya çıkardık. Savunmada sert oynadık. Skor önemli değil, sonuç için mutluyuz.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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