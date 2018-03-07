Daçka'dan iyi start
ULEB Avrupa Kupası’nda Karadağ temsilcisi Buducnost’u ağırlayan Daçka, seride bir 1-0 öne geçti. Cuma günkü rövanşta eşitlik çıkarsa, üçüncü maç İstanbul’da olacak
'Sonuç için mutluyuz'
Daçka'da başantrenör David Blatt, çok zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını kaydederek şöyle konuştu: Yapmamız gereken her şeyi yapıp, potansiyelimizi sahaya yansıtmalıydık. Ancak bunu sadece maçın son bölümünde ortaya çıkardık. Savunmada sert oynadık. Skor önemli değil, sonuç için mutluyuz.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
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Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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