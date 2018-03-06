Potada Avrupa mesaisi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Potada Avrupa mesaisi

    Potada Avrupa mesaisi
    Basketboldaki temsilcilerimiz bugün kritik maçlara çıkacak. ULEB 'ndaki , çeyrek final ilk karşılaşmasında Buducnost'u ağırlayacak. 'de saat 20.15'te başlayacak karşılaşma Tivibu Spor'dan yayınlanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 maçında ise Karşıyaka, PAOK'a konuk olacak. 20.30'daki müsabaka beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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