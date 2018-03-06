Yakın Doğu Üniversitesi, dörtlü final için parkede
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle karşılaşacak.
Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takım, dörtlü finale yükselecek. Yakın Doğu Üniversitesi serinin ilk maçında sahasında rakibini 83-67 mağlup etmişti. Bordo-beyazlılar, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda bu organizasyonda tarihinde ilk kez adını dörtlü finale yazdıracak.
Prado Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:57
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 14
Yorum
yorumsuz Şenol hoca hani onlar FENERBAHÇE'li idi şimdi ne söyliyeceksin
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Josef De Souza: Ne özürü!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ ESAS TAHRİK EDEN SİZLERSİNİZ PEPE, Q7, TOLGAY. TOLGAYDA KENDİNİ ATIYOR ALPER ÜFLESE YIKILACAK BIRAKIN TRAŞI ARTIK KADIKÖYDE GÖRÜŞECEZ
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 6
Yorum
dadaş fenerbahçeli taraftar can derdinde yöneticiler koltuk derdinde taraftar kan ağlarken 20 senede yaptığı ortada yine koltuk mevki peşindeler
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