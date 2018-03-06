Yakın Doğu Üniversitesi, dörtlü final için parkede – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    , dörtlü final için parkede

    Yakın Doğu Üniversitesi, dörtlü final için parkede

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle karşılaşacak.

    Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takım, dörtlü finale yükselecek. serinin ilk maçında sahasında rakibini 83-67 mağlup etmişti. Bordo-beyazlılar, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda bu organizasyonda tarihinde ilk kez adını dörtlü finale yazdıracak.

    Prado Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:57
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