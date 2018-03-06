Yakın Doğu Üniversitesi, dörtlü final için parkede

Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takım, dörtlü finale yükselecek. Yakın Doğu Üniversitesi serinin ilk maçında sahasında rakibini 83-67 mağlup etmişti. Bordo-beyazlılar, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda bu organizasyonda tarihinde ilk kez adını dörtlü finale yazdıracak.

Prado Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.