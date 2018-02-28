Sopron Basket - Fenerbahçe: 55-60
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımını 60-55'lik skorla mağlup etti.
Novomatic Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-13'le önde geçen sarı-lacivertliler, devreye ise 34-28 önde girdi. Üçüncü periyotta skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, periyodu 51-46 önde kapatırken, final çeyreğinde de etkili oyununu sürdürerek parkeden 60-55 galip ayrıldı.
Rövanş maçı maçı, 7 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'nin sahası Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:03
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
Yorum
fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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"Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır"
Toplam 1
Yorum
Alanyalı Eyvah alanyasporda düştü demektir.
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Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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