Sopron Basket - Fenerbahçe: 55-60 – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    - : 55-60

    <a href="/index/sopron-basket?id=2f6c3362-ea25-49f7-9e24-8065ebcc3e5a" class="" rel="tag">Sopron Basket</a> - <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>: 55-60

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında , deplasmanda Macaristan'ın takımını 60-55'lik skorla mağlup etti.

    Novomatic Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-13'le önde geçen sarı-lacivertliler, devreye ise 34-28 önde girdi. Üçüncü periyotta skor ve oyun üstünlüğünü koruyan , periyodu 51-46 önde kapatırken, final çeyreğinde de etkili oyununu sürdürerek parkeden 60-55 galip ayrıldı.
    Rövanş maçı maçı, 7 Mart Çarşamba günü 'nin sahası Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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