Novomatic Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-13'le önde geçen sarı-lacivertliler, devreye ise 34-28 önde girdi. Üçüncü periyotta skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, periyodu 51-46 önde kapatırken, final çeyreğinde de etkili oyununu sürdürerek parkeden 60-55 galip ayrıldı.

Rövanş maçı maçı, 7 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'nin sahası Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.