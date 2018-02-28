Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da avantaj peşinde – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    , Avrupa'da avantaj peşinde

    Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da avantaj peşinde

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'un genel menajeri Melahat Aydın, FIBA Kadınlar 'nda çeyrek final ilk maçında yarın sahalarında karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Reyer'i yenip avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

    Aydın, yaptığı açıklamada, hem ligde hem de Avrupa'da bu sezon başarılı bir grafik çizdiklerini belirtti.

    İyi bir seri yakaladıklarını aktaran Aydın, "Ligde oynadığımız son 8 maçı kaybetmedik. 'nda oynadığımız son 6 maçtan galibiyetle ayrıldık. Takımımız çok iyi durumda." dedi.

    Sezon başında Avrupa'da final hedefi koyduklarını ve ona göre takım kurduklarını vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

    "FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk edeceğimiz İtalyan temsilcisi Reyer karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Hedefimiz final ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımımız çok iyi bir hava yakaladı. PTT haricinde lig ve Avrupa'da son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedik. Yarın da kazanacağımıza inanıyorum. Takımımız hazır ve yarınki maçı bekliyoruz."

    Aydın, taraftar desteğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, yarın taraftarların desteğini yanlarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:18
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