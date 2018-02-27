Canik Belediyespor galibiyet peşinde
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor'un kulüp başkanı Ercan Bayrak, 19. haftada konuk edecekleri Çukurova Basketbol'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Bayrak, yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 4 maçtan mağlup ayrıldıklarını hatırlattı. Mersin ekibi karşısında galip gelmeyi amaçladıklarını dile getiren Bayrak, "Takımımızın durumu iyi, maça da iyi hazırlanıyoruz. Çukurova Basketbol maçında galip gelerek çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.
Öte yandan Çukurova Basketbol maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Spor Salonu'nda sürdürdüren Samsun ekibinde sakat oyuncu bulunmuyor. Canik Belediyespor, rakibi ile 4 Mart Pazar günü saat 14.00'te Hasan Doğan Spor Salonu'nda karşılaşacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:02
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