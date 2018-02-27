Canik Belediyespor galibiyet peşinde – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    galibiyet peşinde

    <a href="/index/canik-belediyespor?id=1a398ba4-024d-496a-b808-2023e73ea50a" class="" rel="tag">Canik Belediyespor</a> galibiyet peşinde

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden 'un kulüp başkanı Ercan Bayrak, 19. haftada konuk edecekleri Çukurova Basketbol'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

    Bayrak, yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 4 maçtan mağlup ayrıldıklarını hatırlattı. ekibi karşısında galip gelmeyi amaçladıklarını dile getiren Bayrak, "Takımımızın durumu iyi, maça da iyi hazırlanıyoruz. Çukurova Basketbol maçında galip gelerek çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

    Öte yandan Çukurova Basketbol maçının hazırlıklarını 'nda sürdürdüren ekibinde sakat oyuncu bulunmuyor. , rakibi ile 4 Mart Pazar günü saat 14.00'te 'nda karşılaşacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:02
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