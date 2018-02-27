Fenerbahçe avantaj için sahada
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Macar ekibi Sopron Basket'e konuk olacak.
Macaristan'ın Sopron şehrinde Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak A Grubu'nun 2. bitiren Macar temsilcisiyle eşleşen sarı-lacivertliler, yarın kazanması durumunda, eşleşmede saha ve seyirci avantajını ele geçirecek.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin ikinci maçı 7 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Gerekirse üçüncü maç yine Macaristan'da 14 Mart Çarşamba günü yapılacak ve tur atlayan ekip belli olacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:13
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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