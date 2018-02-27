Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi Bourges Basket
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransa'nın Bourges Basket ekibi ile karşılaşacak.
Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mart Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:59
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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