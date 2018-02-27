Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi Bourges Basket – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'nin rakibi

    <a href="/index/yakin-dogu-universitesi?id=77c83d46-b9af-478f-b397-c84c1f10eee8" class="" rel="tag">Yakın Doğu Üniversitesi</a>'nin rakibi <a href="/index/bourges-basket?id=6052980f-2676-4272-ac94-2f0c46ff21ff" class="" rel="tag">Bourges Basket</a>

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın 'nın ekibi ile karşılaşacak.

    Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mart Çarşamba günü 'da yapılacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:59
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