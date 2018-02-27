Galatasaray'ın konuğu Spar Citylift Girona – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Galatasaray'ın konuğu

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    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA çeyrek final ilk maçında yarın 'nın ekibi ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı 7 Mart Çarşamba günü 'da yapılacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:53
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