4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet
Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarda dördüncü karşılaşmalar tamamlandı.
Çin'in ev sahipliği yapacağı ve 32 takımın yer alacağı Dünya Kupası'na, Avrupa'dan katılacak 12 ekibin belirleneceği elemelerde 8 grupta 32 maç yapıldı.
B Grubu'nda ilk 2 maçı kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapan A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarda sahadan mağlup ayrıldı. İsveç'e 59-58 yenilen Türkiye, ardından Letonya'ya da 79-70 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, iki yenilginin ardından grupta averajla ikinci sıraya geriledi.
Elemelerde 28-29 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak maçların ardından ikinci tura yükselecek takımlar belli olacak.
Gruplarda yapılan ilk 4 maç sonunda oluşan puan durumu şöyle:
A GRUBU:
|Ülke
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1.
|İspanya
|4
|0
|334
|299
|35
|8
|2.
|Slovenya
|2
|2
|338
|322
|16
|6
|3.
|Karadağ
|1
|3
|287
|300
|-13
|5
|4.
|Belarus
|1
|3
|316
|354
|-38
|5
B GRUBU:
|Ülke
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1.
|Ukrayna
|3
|1
|303
|277
|26
|7
|2.
|Türkiye
|2
|2
|280
|271
|9
|6
|3.
|Letonya
|2
|2
|302
|310
|-8
|6
|4.
|İsveç
|1
|3
|274
|301
|-27
|5
C GRUBU:
|Ülke
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1.
|Litvanya
|4
|0
|360
|241
|119
|8
|2.
|Polonya
|2
|2
|272
|261
|11
|6
|3.
|Macaristan
|2
|2
|283
|283
|0
|6
|4.
|Kosova
|0
|4
|249
|379
|-130
|4
D GRUBU:
|Ülke
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1.
|İtalya
|4
|0
|336
|246
|90
|8
|2.
|Romanya
|2
|2
|253
|300
|-47
|6
|3.
|Hollanda
|1
|3
|276
|298
|-22
|5
|4.
|Hırvatistan
|1
|3
|263
|284
|-21
|5
E GRUBU:
|Ülke
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1.
|Fransa
|4
|0
|293
|247
|46
|8
|2.
|Rusya
|2
|2
|296
|278
|18
|6
|3.
|Bosna Hersek
|2
|2
|271
|300
|-29
|6
|4.
|Belçika
|0
|4
|247
|282
|-35
|4
F GRUBU:
|Ülke
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1.
|Çekya
|3
|1
|306
|277
|29
|7
|2.
|İzlanda
|2
|2
|300
|317
|-17
|6
|3.
|Finlandiya
|2
|2
|289
|295
|-6
|6
|4.
|Bulgaristan
|1
|3
|303
|309
|-6
|5
G GRUBU:
|Ülke
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1.
|Almanya
|4
|0
|335
|270
|65
|8
|2.
|Sırbistan
|3
|1
|346
|311
|35
|7
|3.
|Gürcistan
|1
|3
|312
|335
|-23
|5
|4.
|Avusturya
|0
|4
|258
|335
|-77
|4
H GRUBU:
|Ülke
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1.
|Yunanistan
|4
|0
|339
|298
|41
|8
|2.
|İsrail
|2
|2
|293
|303
|-10
|6
|3.
|Estonya
|2
|2
|294
|307
|-13
|6
|4.
|Büyük Britanya
|0
|4
|307
|325
|-18
|4
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:43
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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