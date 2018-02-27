4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet

    4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet

    Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarda dördüncü karşılaşmalar tamamlandı.

    'in ev sahipliği yapacağı ve 32 takımın yer alacağı Dünya Kupası'na, Avrupa'dan katılacak 12 ekibin belirleneceği elemelerde 8 grupta 32 maç yapıldı.

    B Grubu'nda ilk 2 maçı kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapan A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarda sahadan mağlup ayrıldı. 'e 59-58 yenilen , ardından 'ya da 79-70 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, iki yenilginin ardından grupta averajla ikinci sıraya geriledi.

    Elemelerde 28-29 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak maçların ardından ikinci tura yükselecek takımlar belli olacak.

    Gruplarda yapılan ilk 4 maç sonunda oluşan puan durumu şöyle:

    A GRUBU:

    Ülke G M AS YS Av P
    1. İspanya 4 0 334 299 35 8
    2. Slovenya 2 2 338 322 16 6
    3. Karadağ 1 3 287 300 -13 5
    4. Belarus 1 3 316 354 -38 5

    B GRUBU:

    Ülke G M AS YS Av P
    1. Ukrayna 3 1 303 277 26 7
    2. Türkiye 2 2 280 271 9 6
    3. Letonya 2 2 302 310 -8 6
    4. İsveç 1 3 274 301 -27 5

    C GRUBU:

    Ülke G M AS YS Av P
    1. Litvanya 4 0 360 241 119 8
    2. Polonya 2 2 272 261 11 6
    3. Macaristan 2 2 283 283 0 6
    4. Kosova 0 4 249 379 -130 4

    D GRUBU:

    Ülke G M AS YS Av P
    1. İtalya 4 0 336 246 90 8
    2. Romanya 2 2 253 300 -47 6
    3. Hollanda 1 3 276 298 -22 5
    4. Hırvatistan 1 3 263 284 -21 5

    E GRUBU:

    Ülke G M AS YS Av P
    1. Fransa 4 0 293 247 46 8
    2. Rusya 2 2 296 278 18 6
    3. Bosna Hersek 2 2 271 300 -29 6
    4. Belçika 0 4 247 282 -35 4

    F GRUBU:

    Ülke G M AS YS Av P
    1. Çekya 3 1 306 277 29 7
    2. İzlanda 2 2 300 317 -17 6
    3. Finlandiya 2 2 289 295 -6 6
    4. Bulgaristan 1 3 303 309 -6 5

    G GRUBU:

    Ülke G M AS YS Av P
    1. Almanya 4 0 335 270 65 8
    2. Sırbistan 3 1 346 311 35 7
    3. Gürcistan 1 3 312 335 -23 5
    4. Avusturya 0 4 258 335 -77 4

    H GRUBU:

    Ülke G M AS YS Av P
    1. Yunanistan 4 0 339 298 41 8
    2. İsrail 2 2 293 303 -10 6
    3. Estonya 2 2 294 307 -13 6
    4. Büyük Britanya 0 4 307 325 -18 4


    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:43
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