4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet

Çin'in ev sahipliği yapacağı ve 32 takımın yer alacağı Dünya Kupası'na, Avrupa'dan katılacak 12 ekibin belirleneceği elemelerde 8 grupta 32 maç yapıldı.

B Grubu'nda ilk 2 maçı kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapan A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarda sahadan mağlup ayrıldı. İsveç'e 59-58 yenilen Türkiye, ardından Letonya'ya da 79-70 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, iki yenilginin ardından grupta averajla ikinci sıraya geriledi.

Elemelerde 28-29 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak maçların ardından ikinci tura yükselecek takımlar belli olacak.

Gruplarda yapılan ilk 4 maç sonunda oluşan puan durumu şöyle:

A GRUBU:

Ülke G M AS YS Av P 1. İspanya 4 0 334 299 35 8 2. Slovenya 2 2 338 322 16 6 3. Karadağ 1 3 287 300 -13 5 4. Belarus 1 3 316 354 -38 5

B GRUBU:

Ülke G M AS YS Av P 1. Ukrayna 3 1 303 277 26 7 2. Türkiye 2 2 280 271 9 6 3. Letonya 2 2 302 310 -8 6 4. İsveç 1 3 274 301 -27 5

C GRUBU:

Ülke G M AS YS Av P 1. Litvanya 4 0 360 241 119 8 2. Polonya 2 2 272 261 11 6 3. Macaristan 2 2 283 283 0 6 4. Kosova 0 4 249 379 -130 4

D GRUBU:

Ülke G M AS YS Av P 1. İtalya 4 0 336 246 90 8 2. Romanya 2 2 253 300 -47 6 3. Hollanda 1 3 276 298 -22 5 4. Hırvatistan 1 3 263 284 -21 5

E GRUBU:

Ülke G M AS YS Av P 1. Fransa 4 0 293 247 46 8 2. Rusya 2 2 296 278 18 6 3. Bosna Hersek 2 2 271 300 -29 6 4. Belçika 0 4 247 282 -35 4

F GRUBU:

Ülke G M AS YS Av P 1. Çekya 3 1 306 277 29 7 2. İzlanda 2 2 300 317 -17 6 3. Finlandiya 2 2 289 295 -6 6 4. Bulgaristan 1 3 303 309 -6 5

G GRUBU:

Ülke G M AS YS Av P 1. Almanya 4 0 335 270 65 8 2. Sırbistan 3 1 346 311 35 7 3. Gürcistan 1 3 312 335 -23 5 4. Avusturya 0 4 258 335 -77 4

H GRUBU: