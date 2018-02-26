12 Dev Adam, Letonya'ya yenildi
FIBA 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya'ya 79-70 mağlup oldu. Bu sonuçla 12 Dev Adam, grupta ikinci yenilgisini aldı.
Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Arena'da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlılar, Ali Muhammed, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Furkan Aldemir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Düşük tempoda başlayan mücadelenin ilk dakikalarında Ali Muhammed ile üç sayı çizgisinin gerisinden iki isabet bulan milliler, 3'üncü dakikada 6-2'lik üstünlüğü eline aldı. Tempoyu yükselttiği bölümlerde hücumda kolay basketler bulan ay-yıldızlılar, buna karşın ikili oyun savunmasında zorlanınca skora denge geldi: 10-10. Dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunun ritmini eline alan milliler, ilk çeyreği de 21-14 önde kapattı. İkinci çeyreğin başında özellikle savunmadaki direnciyle rakibine kolay sayı şansı vermeyen A Milli Takım, 13'üncü dakikada 11 sayılık farkı yakaladı: 25-14. Meiers ve Smits'in basketleriyle skor üreten ev sahibi ekip, son dakikaya girilirken farkı 4 sayıya indirdi: 33-29. Ancak mücadelenin ilk yarısını milliler 36-32 önde tamamladı.
Üçüncü periyota iyi başlayan Letonya, pota altından bulduğu iki basketle skorda dengeyi yakaladı: 36-36. Mola alan ay-yıldızlılar, ara sonrasında hücumda Ali Muhammed ve Sertaç Şanlı ikilisiyle skor kaydetti. Melih Mahmutoğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle rakibinin serisine son veren milliler, buna karşın son 10 dakikalık bölüme ise 57-54 geride girdi. Karşılaşmanın dördüncü periyotuna Lomazs ve Peiners ikilisinin basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 32'nci dakikada durumu 61-54 yaptı. Mola alan ay-yıldızlılar, ara sonrasında hücumda Metin Türen ve Ege Arar ile skor üretmesine karşın savunmada rakibini durduramadı. Büyük bir çekişmeye sahne olan son bölümde Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle milliler bitime 1.5 dakika kala farkı 6 sayıya indirdi: 72-66. Ancak A Milli Takım, son bölümde rakibinin bulduğu sayılarla karşılaşmadan 79-70 yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Riga Arena
Hakemler: Marius Ciulin xx, Fernando Calatrava xx, Michal Proc xx
Letonya: Janis Blums xx 8, Ingus Jakovics xx 10, Zanis Peiners xx 10, Andzejs Pasecniks xx 8, Aigars Skele x 5, Rolands Smits xxx 13, Martins Meiers xxx 13, Rihards Lomazs xx 10, Andrejs Grazulis x 2
Başnatrenör: Ainars Bagatskis
Türkiye: Furkan Aldemir x 4, Bobby Dixon xxxx 23, Melih Mahmutoğlu xx 11, Kenan Sipahi xx 8, Sertaç Şanlı x 2, Doğuş Balbay x 7, Metin Türen x 5, Ege Arar x 6, Göksenin Köksal x 4, Barış Ermiş x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 14-21 (Türkiye lehine)
Devre: 32-36 (Türkiye lehine)
3. periyot: 57-54 (Letonya lehine)
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:57
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 9
Yorum
bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi
Toplam 10
Yorum
1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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Toplam 23
Yorum
7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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