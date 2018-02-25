Milliler Letonya deplasmanında
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.
Başkent Riga'daki Riga Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
Milliler, gruptaki ilk iki maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup etmesinin ardından, son karşılaşmasında İsveç'e rakip sahada yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
Türkiye maçı öncesi Letonya'nın ise 1 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunuyor.
B Grubu'nda dördüncü maçlar öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1. Türkiye
|3
|2
|1
|210
|192
|5
|2. Ukrayna
|3
|2
|1
|226
|211
|5
|3. Letonya
|3
|1
|2
|223
|240
|4
|4. İsveç
|3
|1
|2
|208
|224
|4
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:38
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Biz kazanacağız
Toplam 2
Yorum
CasCan Eğer profsyonel bir tak. isen sakin kalır futbolunu oynarsan yenersin.Zaten B.Münih maçının tkisinde kalacağınızı sanmıyorum.Sadece sakn oln
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan BJK ve GS maçlarını saymıyoruz, onlara seve seve 3 puan helali hoş olsun bu ligde. Bizleri bu düşünceye itenler utansın...
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan Koçum benim, senin kafatasın çatladığında bile TS için sahada gol attın çıkmadın, burnun kırıldı gol attın çıkmadın, senin TS a para kazandı
Milliler Letonya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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