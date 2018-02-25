Milliler Letonya deplasmanında – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Milliler deplasmanında

    Milliler Letonya deplasmanında

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın ile deplasmanda karşılaşacak.

    Başkent Riga'daki Riga Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

    Milliler, gruptaki ilk iki maçında ve 'yı mağlup etmesinin ardından, son karşılaşmasında 'e rakip sahada yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

    maçı öncesi Letonya'nın ise 1 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunuyor.

    B Grubu'nda dördüncü maçlar öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M AS YS Puan
    1. Türkiye 3 2 1 210 192 5
    2. Ukrayna 3 2 1 226 211 5
    3. Letonya 3 1 2 223 240 4
    4. İsveç 3 1 2 208 224 4
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:38
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