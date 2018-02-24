Son topta yıkıldık – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Son topta yıkıldık

    Ay-yıldızlı ekibimiz deplasmanda ’e son saniyede mağlup oldu, ilk yenilgisini aldı

    A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında 'e deplasmanda 59-58 yenildi. Gruptaki ve müsabakalarını kazanan milli takımımız, İsveç karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı. Ekibimiz pazartesi günü ise Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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