Son topta yıkıldık
Ay-yıldızlı ekibimiz deplasmanda İsveç’e son saniyede mağlup oldu, ilk yenilgisini aldı
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'e deplasmanda 59-58 yenildi. Gruptaki Ukrayna ve Letonya müsabakalarını kazanan milli takımımız, İsveç karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı. Ekibimiz pazartesi günü ise Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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