Haydi 12 Dev Adam – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Haydi

    Haydi 12 Dev Adam

    2’de 2 ile yoluna devam eden ay-yıldızlı basketbolcularımız, eleme grubunda bugün 3. sınavına çıkacak. Rakibini devirmesi halinde zirveye iyice kurulacak

    A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün kritik bir sınava çıkacak. , deplasmanda 'le kozlarını paylaşacak. Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Gruptaki ilk 2 maçında ve Ukrayna'yı mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, İsveç'i de yenmesi halinde zirveye iyice kurulacak.

    İŞTE KADRODAKİ YILDIZLAR
    İsveç'e dün giden A kadrosunda şu isimler yer alıyor: (), Tolga Geçim (Banvit), , Sertaç Şanlı (), Emircan Koşut, (Darüşşafaka), Buğrahan Tuncer (), Ali Muhammed, (F.Bahçe), Ege Arar, Göksenin Köksal (Galatasaray), Metin Türen (Karşıyaka), Metecan Birsen (), (TOFAŞ).

    Tek yol kazanmak
    12 Dev Adam'ın oyun kurucularından Kenan Sipahi, umut dolu açıklamalar yaptı. Grupta avantajın kendilerinde olduğunu belirten Kenan,"Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önemli ve zor iki deplasmana gideceğiz. Bu iki maçı da kazanmaya gidiyoruz. İnşallah grubu namağlup şekilde tamamlayacağız" dedi.

    4'te 4 yapmalıyız
    A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Melih Mahmutoğlu iddialı konuştu. İsveç ve ardından Letonya ile deplasmanda zorlu maçlar oynayacaklarını belirten Melih, "Bizim için özellikle Letonya deplasmanı kritik. Burada önemli olan 4'te 4 yapmak. Çünkü haziran ayında iki maç evimizde olacak. Bu, bizim için avantaj ama bu iki maçı olabildiğince iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

    Erkek Basketbol Milli Takımımız, tarihindeki 967. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, oynadığı 966 karşılaşmanın 493'ünü kazanırken, 472'sinden mağlup ayrıldı. Bir müsabakada da beraberlikle tamamlandı

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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