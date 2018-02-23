Haydi 12 Dev Adam
2’de 2 ile yoluna devam eden ay-yıldızlı basketbolcularımız, eleme grubunda bugün 3. sınavına çıkacak. Rakibini devirmesi halinde Türkiye zirveye iyice kurulacak
A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün kritik bir sınava çıkacak. 12 Dev Adam, deplasmanda İsveç'le kozlarını paylaşacak. Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, İsveç'i de yenmesi halinde zirveye iyice kurulacak.
İŞTE KADRODAKİ YILDIZLAR
İsveç'e dün giden A Milli Takım kadrosunda şu isimler yer alıyor: Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı (Beşiktaş), Emircan Koşut, Furkan Aldemir (Darüşşafaka), Buğrahan Tuncer (Eskişehir), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (F.Bahçe), Ege Arar, Göksenin Köksal (Galatasaray), Metin Türen (Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya), Barış Ermiş (TOFAŞ).
Tek yol kazanmak
12 Dev Adam'ın oyun kurucularından Kenan Sipahi, umut dolu açıklamalar yaptı. Grupta avantajın kendilerinde olduğunu belirten Kenan,"Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önemli ve zor iki deplasmana gideceğiz. Bu iki maçı da kazanmaya gidiyoruz. İnşallah grubu namağlup şekilde tamamlayacağız" dedi.
4'te 4 yapmalıyız
A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Melih Mahmutoğlu iddialı konuştu. İsveç ve ardından Letonya ile deplasmanda zorlu maçlar oynayacaklarını belirten Melih, "Bizim için özellikle Letonya deplasmanı kritik. Burada önemli olan 4'te 4 yapmak. Çünkü haziran ayında iki maç evimizde olacak. Bu, bizim için avantaj ama bu iki maçı olabildiğince iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Erkek Basketbol Milli Takımımız, tarihindeki 967. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, oynadığı 966 karşılaşmanın 493'ünü kazanırken, 472'sinden mağlup ayrıldı. Bir müsabakada da beraberlikle tamamlandı
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Haydi 12 Dev Adam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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