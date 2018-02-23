Haydi 12 Dev Adam

A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün kritik bir sınava çıkacak. 12 Dev Adam, deplasmanda İsveç'le kozlarını paylaşacak. Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, İsveç'i de yenmesi halinde zirveye iyice kurulacak.

İŞTE KADRODAKİ YILDIZLAR

İsveç'e dün giden A Milli Takım kadrosunda şu isimler yer alıyor: Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı (Beşiktaş), Emircan Koşut, Furkan Aldemir (Darüşşafaka), Buğrahan Tuncer (Eskişehir), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (F.Bahçe), Ege Arar, Göksenin Köksal (Galatasaray), Metin Türen (Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya), Barış Ermiş (TOFAŞ).



Tek yol kazanmak

12 Dev Adam'ın oyun kurucularından Kenan Sipahi, umut dolu açıklamalar yaptı. Grupta avantajın kendilerinde olduğunu belirten Kenan,"Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önemli ve zor iki deplasmana gideceğiz. Bu iki maçı da kazanmaya gidiyoruz. İnşallah grubu namağlup şekilde tamamlayacağız" dedi.



4'te 4 yapmalıyız

A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Melih Mahmutoğlu iddialı konuştu. İsveç ve ardından Letonya ile deplasmanda zorlu maçlar oynayacaklarını belirten Melih, "Bizim için özellikle Letonya deplasmanı kritik. Burada önemli olan 4'te 4 yapmak. Çünkü haziran ayında iki maç evimizde olacak. Bu, bizim için avantaj ama bu iki maçı olabildiğince iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Erkek Basketbol Milli Takımımız, tarihindeki 967. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, oynadığı 966 karşılaşmanın 493'ünü kazanırken, 472'sinden mağlup ayrıldı. Bir müsabakada da beraberlikle tamamlandı