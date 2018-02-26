Kalaycıoğlu kupalara ambargo koydu

Kalaycıoğlu, 2016-2017 sezonu başında sözleşme imzaladığı bordo-beyazlı takıma şu ana kadar 5 kupa kazandırarak, önemli bir başarı yakaladı. Yakın Doğu Üniversitesi, tecrübeli başantrenör yönetiminde 2 Türkiye Kupası, birer kez de FIBA Avrupa Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Bilyoner.com Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Zafer Kalaycıoğlu, başantrenörlük kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri de elde etti.

TÜRKİYE KUPASI'NI 11. KEZ KAZANDI

Zafer Kalaycıoğlu, başantrenörlük kariyerinde Türkiye Kupası'nda 11. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile üst üste 2. kez Türkiye Kupası'nı kazanan deneyimli başantrenör, bu kupada diğer şampiyonluklarını Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaşadı.

KARİYERİNDE 28 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Zafer Kalaycıoğlu, başantrenörlük kariyerinde kazandığı kupa sayısını 28'e çıkardı.

Tecrübeli başantrenör, kadın basketbolunda Fenerbahçe ile 14, Galatasaray ile 7, Yakın Doğu Üniversitesi ile de 5 kupa kazandı.

Kalaycıoğlu, erkek basketbolunda ise Emlak Bankası ve Kayseri Meysu ile birer kupa kaldırdı. Kalaycıoğlu, bir alt ligde şampiyonluk yaşayarak bu takımları üst lige taşıdı.

LİGDE LİDER, AVRUPA'DA İSE ÇEYREK FİNAL OYNAYACAK

Zafer Kalaycıoğlu yönetimindeki Yakın Doğu Üniversitesi, geride kalan sezonda şampiyon olduğu Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şu an lider durumda bulunuyor.

Bordo-beyazlılar, bu sezon çıktığı 18 maçta sadece 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi, tek mağlubiyetini ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı sahasında yaşadı.

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı 8 takımlı B Grubu'nu 12 galibiyetle lider tamamlayarak, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket takımıyla eşleşen bordo-beyazlılar, rakibini elemesi durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ DÖRTLÜ FİNAL'E KALMAK"

Zafer Kalaycıoğlu, yaptığı açıklamada en büyük hedeflerinin FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmak olduğunu belirtti.

İç saha maçlarını FIBA izin vermediği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oynayamayan Yakın Doğu Üniversitesi'nin deneyimli başantrenörü, "Geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanarak Kıbrıs Türk halkına yapılan bu ambargoları delmek için ilk ve önemli adımı attık. Yakın Doğu Üniversitesi'nin ismini zirveye taşıdık. Dörtlü Final'e kalarak bu büyük adımı biraz daha geliştirmiş olacağımıza inanıyorum. En büyük hedefimiz Dörtlü Final'e yükselmek. İnşallah Dörtlü Final'e kalarak, Kıbrıs Türk halkına bir gurur daha yaşatırız." diye konuştu.

2018 PTT Kadınlar Türkiye Kupası'yla Yakın Doğu Üniversitesi'nde 5. şampiyonluğunu yaşadığını hatırlatan Kalaycıoğlu, "Yakın Doğu Üniversitesi'nin şimdiye kadar final oynayıp da kaybettiği hiçbir kupa olmadı. Kadın basketbolunda marka olan Yakın Doğu Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Kıbrıs Türk halkı müthiş bir şekilde bizi destekliyor ve takip ediyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Sahada gösterdiği müthiş mücadeleden dolayı takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.