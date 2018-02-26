Mersin, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor
Kadınlar EuroCup'ta çeyrek finale kalan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hedef final oynamak. Genel Menajer Melahat Aydın, "Çeyrek final ilk maçında avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Bu yıl Avrupa'da final oymak istiyoruz" dedi.
"ÖZELLİKLE TAKIMIMIZ AVRUPA'DA ÇOK İYİ OYNUYOR"
Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajere Melahat Aydın, Avrupa'da güzel sonuçlara imza attıklarını vurgulayarak, "Avrupa'ya grupta 3'de 3 yaparak başladık. Gruptan 2. olarak çıkmayı başardık ve ardından 2. turda MBA Moscow ile eşleştik. Rakibimizi hem evimizde hem de deplasmanda yenerek bir üst tura çıkmayı başardık. Bir üst turda ise TTT Riga ile eşleştik. Letonya ekibi A Grubu'nda mücadele etmiş ve burada 6'da 6 galibiyet alarak lider olarak bir üst tura çıkmıştı. O yüzden Avrupa'da mağlubiyeti olmayan bir takımla eşleştik. Maçlarımızın zor geçeceğini biliyorduk. Ancak takımımız özellikle ilk maça çok iyi hazırlanmıştı ve iyi konsantre olmuştu. Zaten bunu da maçın başından, sonuna kadar gösterdiler. İlk maçımızı evimizde 18 sayılık fark ile kazanmayı başardık. Bu sonuçla büyük bir avantaj yakalamıştık. Deplasmanda oynayacağımız maçın daha da zor olacağını biliyorduk ama takımımız gerçekten orada da çok iyi mücadele ettiler. İkinci maçımızı da 63-62 kazanarak bir üst tura çıktık. Çeyrek finale kalma maçında ise Fransa'nın Flammes Carolo takımıyla eşleştik. Bu rakibimizde bu yıl Avrupa'da oynadığı 8 maçın tamamını kazanmış bir ekipti. O yüzden bizim için zorlu maçlar olacağı belliydi. Bu rakibimize karşıda özellikle evimizde oynadığımız maçta çok iyi bir oyun ortaya çıkardık. İlk maçımızı 80-71, ikinci maçımızı ise 86-84 yenerek, adımızı çeyrek finale yazdırdık" diye konuştu.
"BASAMAKLARI BİRER BİRER ÇIKIYORUZ"
Avrupa'da bir hedeflerinin olduğunun altını çizen Aydın, "Sene başından beri hedefimiz Avrupa'da final oynamak. Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Önce gruplar, ardından ikinci tur derken şimdi çeyrek finale kaldık. Hedeflerimize giden basamakları birer birer çıkıyoruz. Şimdi çeyrek finalde rakibimiz İtalyan ekibi Flammes Carolo oldu. Rakibimiz 10 maçta sadece bir mağlubiyet almış bir ekip. İlk maçımızı bu Perşembe günü evimizde oynayacağız. Özellikle burada oynayacağımız ilk maç çok önemli. Çünkü burada avantajlı bir skor elde etmemiz gerekiyor. Bunun içinde maça çok iyi başlayıp, iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Burada taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Bugüne kadar özellikle Avrupa maçlarında bize çok iyi destek verdiler. Bu maçta da isteğimiz bize destek olsunlar. İnşallah bizde iyi bir oyun oynayarak, iyi bir mücadele sergileyerek evimizdeki ilk maçı güzel bir skorla kazanacağız" şeklinde konuştu.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:41
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
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Yorum
rmzn46 hocam yok ofsayt yok bilmem ne quaresma nın yaptıgı dırek kırmızı haftalarsır adam bunu yapıyor iki gol dede öncesinde faul var bunları nede
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Akhisar ile Galatasaray kupada 5. randevuda
Toplam 1
Yorum
MEHMET UŞAK TEKNİK ADAM KİM OLURSA OLSUN HİÇ BİR TAKIM MÜCADELE ETMEDEN KAZANAMAZ SAHALARDA KÜFÜR KALKMASI GEREK BU KADAR TERBİYESİZLİK YETER.
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"Eze eze yendik!"
Toplam 20
Yorum
Eylem ve söylem ayrı olmasın!!! Fernandaonun hareketi bana P.Noumanın hareketini hatırlattı bakalım siz FB'liler tepki gösterecekmisiniz yoksa tasvip mi edeceksiniz?..
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