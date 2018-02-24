Yakın Doğu finalde – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Yakın Doğu finalde

    Yakın Doğu finalde

    PTT ’nda , BOTAŞ’ı yenip finale yükseldi. Fenerbahçe’yi 65-59 mağlup eden Hatay BB ise diğer finalist oldu

    PTT 'nda Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ79-63 mağlup ederek finale yükseldi. İlk periyotta Stokes ile etkili olan ve sert savunma yapan Botaş 15-7'lik üstünlüğü yakaladı. İkinci periyotla birlikte skora ortak olan YDÜ devre sonunda soyunma odasına 33-30 üstün gitti. İkinci yarıya 9-0'lık seri ile başlayan Yakın Doğu rakibinin direncini kırdı ve 61-46 galip girdiği son periyotta da farkı koruyarak maçtan 79-63 galibiyetle ayrıldı. Diğer yarı final maçında Fenerbahçe'yi 65-59 yenen Hatay BB ise Yakın Doğu'nun rakibi oldu.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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