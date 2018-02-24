Yakın Doğu finalde
PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ’ı yenip finale yükseldi. Fenerbahçe’yi 65-59 mağlup eden Hatay BB ise diğer finalist oldu
PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ'ı 79-63 mağlup ederek finale yükseldi. İlk periyotta Stokes ile etkili olan ve sert savunma yapan Botaş 15-7'lik üstünlüğü yakaladı. İkinci periyotla birlikte skora ortak olan YDÜ devre sonunda soyunma odasına 33-30 üstün gitti. İkinci yarıya 9-0'lık seri ile başlayan Yakın Doğu rakibinin direncini kırdı ve 61-46 galip girdiği son periyotta da farkı koruyarak maçtan 79-63 galibiyetle ayrıldı. Diğer yarı final maçında Fenerbahçe'yi 65-59 yenen Hatay BB ise Yakın Doğu'nun rakibi oldu.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
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AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
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can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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