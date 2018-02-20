Hatay'da hedef Türkiye Kupası

Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda organize edilecek karşılaşmada, Bilyoner.com Kadın Basketbol Lig'inde 34 puan ile zirveyi zorlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, finale kalmak için mücadele edecek.



RAKİP BEŞİKTAŞ

Kadın Basketbol Lig'inde ilk devreyi, Hatay Büyükşehir Belediyesi 2. sırada tamamlarken ilk 8 arasında kendine yer bulan Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi, PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. TİVİBU Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş takımı ile 22 Şubat saat 15.30'da karşılaşacak.