Hatay'da hedef Türkiye Kupası
Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 21-25 Şubat tarihlerinde Mardin’de düzenlenecek PTT Kadınlar Türkiye Kupası'na katılacak 8 takım arasındaki yerini aldı.
Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda organize edilecek karşılaşmada, Bilyoner.com Kadın Basketbol Lig'inde 34 puan ile zirveyi zorlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, finale kalmak için mücadele edecek.
RAKİP BEŞİKTAŞ
Kadın Basketbol Lig'inde ilk devreyi, Hatay Büyükşehir Belediyesi 2. sırada tamamlarken ilk 8 arasında kendine yer bulan Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi, PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. TİVİBU Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş takımı ile 22 Şubat saat 15.30'da karşılaşacak.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:48
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Balotelli, Fenerbahçe'ye faydalı olur
Toplam 4
Yorum
AKGANDAL Nice Kulübünü küçümseyen adam sana ne yapmaz.Çok iyi düşünülecek bir transfer.Bu nedenle bu adamla özel bir sözleşme yapılması ve maç başı ü
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21 yıl sonra gelen özür
Toplam 1
Yorum
Hayri Aldi bizden cok onlar gidiyor
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Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi
Toplam 6
Yorum
ozan bırak allah için , siz kadar korunan var mı ?
Hatay'da hedef Türkiye Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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