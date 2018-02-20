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    20 Şubat 2018, Salı
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    'da hedef

    Hatay'da hedef Türkiye Kupası

    Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 21-25 Şubat tarihlerinde Mardin’de düzenlenecek PTT Kadınlar 'na katılacak 8 takım arasındaki yerini aldı.

    Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda organize edilecek karşılaşmada, Bilyoner.com Kadın Basketbol Lig'inde 34 puan ile zirveyi zorlayan Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, finale kalmak için mücadele edecek.

    RAKİP BEŞİKTAŞ
    Kadın Basketbol Lig'inde ilk devreyi, Hatay Büyükşehir Belediyesi 2. sırada tamamlarken ilk 8 arasında kendine yer bulan , Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi, PTT Kadınlar 'nda mücadele edecek. TİVİBU Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş takımı ile 22 Şubat saat 15.30'da karşılaşacak.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:48
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