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    20 Şubat 2018, Salı
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    PTT başlıyor

    PTT <a href="/index/kadinlar-turkiye-kupasi?id=12f42033-4de8-4b00-a1fe-ad9a64b779fc" class="" rel="tag">Kadınlar Türkiye Kupası</a> başlıyor

    PTT , yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mardin'de 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona Artuklu Yeni Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Turnuvanın ilk gününde yarın Üniversitesi-Abdullah ile Botaş-Çukurova karşılaşmaları oynanacak.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlayan, Üniversitesi, Fenerbahçe, Belediyespor, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin ve Abdullah PTT 'nda mücadele edecek.

    MAÇ PROGRAMI
    Kupada maç programı şu şekilde:

    21 Şubat Çarşamba:

    15.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi

    18.00 Botaş-Çukurova Basketbol

    22 Şubat Perşembe:

    15.30 Belediyespor-Beşiktaş

    18.00 Fenerbahçe-Mersin

    23 Şubat Cuma:

    15.30 Birinci yarı final karşılaşması

    18.00 İkinci yarı final karşılaşması

    25 Şubat Pazar:

    15.00 Final

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:19
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