PTT Kadınlar Türkiye Kupası başlıyor
Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası, yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mardin'de 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona Artuklu Yeni Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.
Turnuvanın ilk gününde yarın Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi ile Botaş-Çukurova Basketbol karşılaşmaları oynanacak.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlayan, Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Abdullah Gül Üniversitesi PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.
MAÇ PROGRAMI
Kupada maç programı şu şekilde:
21 Şubat Çarşamba:
15.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi
18.00 Botaş-Çukurova Basketbol
22 Şubat Perşembe:
15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş
18.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor
23 Şubat Cuma:
15.30 Birinci yarı final karşılaşması
18.00 İkinci yarı final karşılaşması
25 Şubat Pazar:
15.00 Final
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:19
-
Bu Fatih Terim değil!
Toplam 2
Yorum
agresif İmparatorumuz kovulup Milana uçmaya uğraşıyor...
-
Tudor'un suçu neydi?
Toplam 13
Yorum
arda zafer Tudor'un elinde N Diaye,Ronaldo,Mariano üçlüsü vardı..Bunların ikisi yok.. Belhanda da yok.. GS'ın Yed.Kulubesi zaten sıkıntılı..Zor günler
-
Gol atmakta sıkıntımız var
Toplam 7
Yorum
KAPLAN YILDA ÜÇ TAKIM DEĞİŞTİRDİN RIZA DEMEKKİ SORUN SENDE GÜLE GÜLE
PTT Kadınlar Türkiye Kupası başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.