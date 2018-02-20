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    20 Şubat 2018, Salı
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    Şimdi sıra ligde

    Şimdi sıra ligde

    Lacivert-beyazlıların hocası , her geçen gün daha iyi olduklarını söyledi, “Gücümüzün farkındayız ve Avrupa’da yaşanan hayal kırıklığını iki kupayla unutturacağız” sözlerini sarfetti

    PTT Finali'nde önceki gün Tofaş'ı farklı yenip, zafere uzanan Anadolu Efes, yeni hedefini belirledi. Lacivert-beyazlıların tecrübeli hocası Ergin Ataman, ligde de mutlu sona ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Her geçen gün daha iyi duruma geldiklerini kaydeden başarılı coach, "Gücümüzün farkındayız. Şu anda Avrupa da dahil yenemeyeceğimiz takım yok. Bu performansı sezon sonuna kadar istikrarlı bir şekilde yayıp, ligde de şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

    EN İYİLERLE ÇALIŞIYORUM
    TAKIMIN bu sezon Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını iki kupayla unutturmak istediklerini vurgulayan Ataman, "Kupada istediğimiz aldık. Şimdi sıra ligde. Çok iyi bir oyuncu grubum var. Türkiye'nin en iyi basketbolcularıyla çalışıyorum. Mutlu sona ulaşmamız için hiçbir engel yok" diye konuştu
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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