Şimdi sıra ligde
Lacivert-beyazlıların hocası Ergin Ataman, her geçen gün daha iyi olduklarını söyledi, “Gücümüzün farkındayız ve Avrupa’da yaşanan hayal kırıklığını iki kupayla unutturacağız” sözlerini sarfetti
EN İYİLERLE ÇALIŞIYORUM
TAKIMIN bu sezon Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını iki kupayla unutturmak istediklerini vurgulayan Ataman, "Kupada istediğimiz aldık. Şimdi sıra ligde. Çok iyi bir oyuncu grubum var. Türkiye'nin en iyi basketbolcularıyla çalışıyorum. Mutlu sona ulaşmamız için hiçbir engel yok" diye konuştu
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:30
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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