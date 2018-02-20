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    20 Şubat 2018, Salı
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    sezonu kapadı

    <a href="/index/zoran-dragic?id=7c51da92-64c9-4653-ba93-e79d87491711" class="" rel="tag">Zoran Dragic</a> sezonu kapadı

    ’in Sloven oyuncusu , sağ diz ön çapraz bağlarındaki kısmi yırtık sebebiyle sezonu kapattı.

    'in yeni transferi sezonu kapadı. PTT Türkiye Kupası Finali'nde TOFAŞ ile oynanan karşılaşmada sakatlanan başarılı basketbolcunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu açıklandı. 28 yaşındaki oyuncunun eylül ayında parkelere dönmesi bekleniyor.

    'in Dragic'in sakatlığına dair resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
    "Anadolu Efes'in Sloven oyuncusu , PTT Türkiye Kupası final karşılaşmasında aldığı darbenin ardından sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Yapılan tetkik ve muayenelerin ardından oyuncumuz Zoran Dragic'in sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olan Dragic'in yaklaşık olarak eylül ayında parkelere dönmesi bekleniyor. Dragic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sahalara dönmesini diliyoruz."

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:10
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