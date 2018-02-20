Zoran Dragic sezonu kapadı
Anadolu Efes’in Sloven oyuncusu Zoran Dragic, sağ diz ön çapraz bağlarındaki kısmi yırtık sebebiyle sezonu kapattı.
Anadolu Efes'in Dragic'in sakatlığına dair resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
"Anadolu Efes'in Sloven oyuncusu Zoran Dragic, PTT Türkiye Kupası final karşılaşmasında aldığı darbenin ardından sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Yapılan tetkik ve muayenelerin ardından oyuncumuz Zoran Dragic'in sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olan Dragic'in yaklaşık olarak eylül ayında parkelere dönmesi bekleniyor. Dragic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sahalara dönmesini diliyoruz."
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:10
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Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi
Toplam 7
Yorum
gsssssssssss sende kendını baskan sanma ne demek 2.5 yıllık sponsor 1 mılyon dolar hanı 20 mıl taraftar 100 mıl sempatızanımız vardı ortasahayıda yedın
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 19
Yorum
eraycan fb gidip eler dediğimiz takıma elendi her şey mucize küçük büyük takım yoktur finalde olsak yine iyi takım çıkacaktı oynayan kazanır
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 19
Yorum
eraycan barcelonayı 3 0 yenmiştik geçmişte kimleri yenmedik gol atarsak beraberlik alıp burada işi bitirebiliriz
Zoran Dragic sezonu kapadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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