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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Derbide kazanan !

    Derbide kazanan Beşiktaş!

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında , sahasında 'yi 71-62 yendi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan mücadele , Vaughn ve Birsel Vardarlı Demirmen'in isabetleriyle ilk 5 dakikayı 8-6 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-15 önde kapattı.

    Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Fenerbahçe, Verameyenka, Ayşe Cora ve Tuğçe Canıtez'in isabetleriyle 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 17-24. , karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son bölümünde Kübra Siyahdemir ve Wheeler ile üç sayılık isabetler bulsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 34-33 üstün gitti.

    Maçın ikinci yarısına Zellous'un basketleriyle başlayan Beşiktaş, Wheeler'in 25. dakikadaki isabetiyle beraberliği yakaladı: 43-43. Mosby'nin 28. dakikadaki basketiyle öne geçen (45-43) siyah-beyazlılar, Zellous'un skorer oyunuyla 29. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 49-43. Beşiktaş, son periyoda 55-47 önde girdi.

    Son çeyreğe Zellous'un isabetleriyle farkı çift hanelere (57-47) çıkartarak başlayan siyah-beyazlılar, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 71-62 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer oyuncusu Beşiktaş adına 23 sayı kaydeden Erica Wheeler oldu.

    Salon: Akatlar

    Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Nazlı Çisil Güngör

    Beşiktaş: Esra Erden Atacan 3, Kübra Siyahdemir 5, Mosby 11, Wheeler 23, Radosavljevic 8, Zellous 19, Sevgi Uzun 2, Burcu Çiğil

    Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Dabovic 9, Powers 11, Tuğçe Canıtez 2, Vaughn 13, Ayşe Cora 14, Verameyenka 6, Pelin Derya Bilgiç 1

    1. Periyot: 15-18

    Devre: 33-34

    3. Periyot: 55-47

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:49
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