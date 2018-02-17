CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kadın basketbolunda derbi heyecanı

    Kadın basketbolunda derbi heyecanı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ile yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

    Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 15 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan haftaya ikinci, 10 galibiyet ve 7 yenilgisi olan ise averajla beşinci sırada girdi.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe, evinde 82-65'lik skorla kazandı.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadın basketbolunda derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN