Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 15 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe haftaya ikinci, 10 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Beşiktaş ise averajla beşinci sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe, evinde 82-65'lik skorla kazandı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:56
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
ismiMİZ şaşırmadık
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Florya'ya Terim dokunuşu
Toplam 1
Yorum
İsmilazım Değil Hepsi birer futbol dehası olan bu isimlere tabii ki işleri teslim etmek en doğal hakkıdır GS başkan ve yönetiminin.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
Alper Ulusoy katliamı. FB-BJK derbisinde ki yönetiminden A.Palabıyıka 3 maç ceza verildi sanmayın ceza verildi 3 maç gözden uzak tutuldu neden hep 3 büyükler
Kadın basketbolunda derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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