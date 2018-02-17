Kadın basketbolunda derbi heyecanı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 15 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe haftaya ikinci, 10 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Beşiktaş ise averajla beşinci sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe, evinde 82-65'lik skorla kazandı.