Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bornova Beckerspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Bornova Atatürk)

14.00 BOTAŞ-Canik Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray (Caferağa)

18 Şubat Pazar:

14.00 Çukurova Basketbol-Adana ASKİ (Edip Buran)

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Antakya)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.30 Ankara DSİ-Selçuklu Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 OGM Ormanspor-Bursaspor Durmazlar (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Akhisar Belediyespor (Ahmet Cömert)

Yarın:

15.00 Petkim Spor-Bandırma Kırmızı (İzmir ENKA)

16.00 Karesispor-Antalyaspor (Kurtdereli)

16.30 Yalova Group Belediyespor-Türk Telekom (Yalova 90. Yıl)

17.00 Düzce Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-İstanbulspor Beylikdüzü (Mustafa Dağıstanlı)

Öte yandan, Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda dün oynanan haftanın ilk karşılaşmasında Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 86-84 mağlup etti.