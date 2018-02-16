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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'da haftanın programı

    Basketbol'da haftanın programı

    Tahincioğlu Süper Ligi'ne PTT maçları nedeniyle ara verilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18., Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta karşılaşmaları yapılacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Bornova Beckerspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Bornova Atatürk)

    14.00 BOTAŞ-Canik Belediyespor (Mamak Belediyesi)

    16.00 İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

    17.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray (Caferağa)

    18 Şubat Pazar:

    14.00 Çukurova Basketbol-Adana ASKİ (Edip Buran)

    14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)

    14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Antakya)


    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Bugün:

    15.30 Ankara DSİ-Selçuklu Belediyespor (TOBB ETÜ)

    16.00 OGM Ormanspor-Bursaspor Durmazlar (M. Sait Zarifoğlu)

    17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Akhisar Belediyespor (Ahmet Cömert)

    Yarın:

    15.00 Petkim Spor-Bandırma Kırmızı (İzmir ENKA)

    16.00 Karesispor-Antalyaspor (Kurtdereli)

    16.30 Yalova Group Belediyespor-Türk Telekom (Yalova 90. Yıl)

    17.00 Düzce Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Kalıcı Konutlar Merkez)

    17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-İstanbulspor Beylikdüzü (Mustafa Dağıstanlı)

    Öte yandan, Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda dün oynanan haftanın ilk karşılaşmasında Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 86-84 mağlup etti.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:28
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